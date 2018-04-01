Запрет на одноразовые мангалы повысит экологическую культуру россиян, считает Виталий Милонов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова ограничить производство и продажу одноразовых мангалов на российском рынке.

"Прошу вас рассмотреть возможность ограничения производства и продажи одноразовых приспособлений для жарки мяса и рыбы и заменой их на мангалы, которые можно использовать многократно. В данной связи стоит отметить, что люди, отправляясь "на шашлыки", каждый раз приобретают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления", — отмечает Милонов в письме министру, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Депутат пояснил, что в последние годы популярным способом проведения досуга в России стали походы на природу с шашлыком и мангалом. Пользуясь любовью россиян к такому виду отдыха, предприниматели наладили выпуск недорогих одноразовых мангалов, которые, как правило, оставляются людьми после приготовления мяса прямо на месте, уточнил он.

"После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину: близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Такое положение вещей наносит огромный ущерб природе и окружающей среде. Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы, фактически, убиваем природу вблизи городов", — подчеркнул политик.

Введение ограничения, по мнению Милонова, поможет сделать шаг в сторону повышения экологического самосознания населения и поможет более бережно относиться к природе.