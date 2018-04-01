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Тюменским школьникам предложат примерить профессию

Общество, 08:03 24 апреля 2018

фото ТюмГУ

Деловая игра "Примерь свою профессию" для школьников 9 и 10 классов начнется в Тюменском госуниверситете (ул. Ленина, 16, ауд. 315) 5 мая в 11 часов.

Ребята смогут попробовать профессии бухгалтера, маркетолога, менеджера по продажам, специалиста экономической безопасности, специалиста кредитного отдела, работника банка.

"Только побывав на месте работающего человека, детально изучив все особенности труда и прочувствовав их, можно сформировать объективное и адекватное представление о профессии и выразить свое собственное отношение к ней", - говорят организаторы.

Игра позволит развить личностные качества участников, особенности мыслительных процессов: стратегическое, тактическое, аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию и принимать решения и пр.

Организаторы уверены, что деловая игра - это прекрасное средство моделирования реальной профессиональной деятельности методом поиска новых способов ее выполнения, методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности.

Для участия необходимо заполнить заявку. Дополнительная информация по телефону 8-919-940-89-31, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# деловая игра , профессии , ТюмГУ , школьники

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