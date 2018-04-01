В Тюмени обсудят перспективы развития регионального рынка потребительских товаров
VII Международная научно-практическая конференция "Региональный рынок потребительских товаров: перспективы развития, качество и безопасность товаров, особенности подготовки кадров в условиях развивающихся IT технологий" начнется в Тюмени (ул. Володарского, 38, зал №2) 27 апреля в 10 часов. Организатор мероприятия - кафедра Товароведения и технологии продуктов питания Тюменского индустриального университета.
К участию в конференции приглашают школьников, студентов всех форм обучения, аспирантов, ученых.
Основные направления работы научно-практической конференции:
— региональные тенденции развития розничной торговли, предприятий общественного питания, пищевой промышленности и потребительского рынка в XXI веке;
— новые технологии производства продуктов специализированного и функционального назначения;
— применение smart и IT-технологий в формировании комфортной среды потребительского рынка;
— развитие пищевой индустрии в условиях Арктики.
Организационный комитет возглавил заведующий кафедрой Товароведения и технологии продуктов питания, д.т.н., профессор Владимир Попов.
Секретарь - доцент кафедры Товароведения и технологии продуктов питания, к.т.н. Людмила Буракова.
Требования к оформлению докладов, заявка для участия в конференции доступны здесь.
Подробности по тел.: (3452)28-36-05, kttpp@tyuiu.ru, сообщает пресс-служба ТИУ.