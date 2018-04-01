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В Тюмени обсудят перспективы развития регионального рынка потребительских товаров

Общество, 08:24 24 апреля 2018

Конференция в Тюмени. communitytable.parade.com

VII Международная научно-практическая конференция "Региональный рынок потребительских товаров: перспективы развития, качество и безопасность товаров, особенности подготовки кадров в условиях развивающихся IT технологий" начнется в Тюмени (ул. Володарского, 38, зал №2) 27 апреля в 10 часов. Организатор мероприятия - кафедра Товароведения и технологии продуктов питания Тюменского индустриального университета.  

К участию в конференции приглашают школьников, студентов всех форм обучения, аспирантов, ученых.

Основные направления работы научно-практической конференции:

— региональные тенденции развития розничной торговли, предприятий общественного питания, пищевой промышленности и потребительского рынка в XXI веке;

— новые технологии производства продуктов специализированного и функционального назначения;

— применение smart и IT-технологий в формировании комфортной среды потребительского рынка;

— развитие пищевой индустрии в условиях Арктики.

Организационный комитет возглавил заведующий кафедрой Товароведения и технологии продуктов питания, д.т.н., профессор Владимир Попов. 

Секретарь - доцент кафедры Товароведения и технологии продуктов питания, к.т.н. Людмила Буракова.

Требования к оформлению докладов, заявка для участия в конференции доступны здесь.  

Подробности по тел.: (3452)28-36-05, kttpp@tyuiu.ru, сообщает пресс-служба ТИУ.

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# потребительский рынок , продукты питания

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