В Тюменской области модернизируют и перевооружают птицефабрики

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В Тюменской области активно осуществляется государственная поддержка отрасли птицеводства.

В 2016 году птицефабрикам области в качестве мер государственной поддержки было выделен о 395,9 млн рублей, том числе на модернизацию и технологическое оснащение и перевооружение — 254,4 млн рублей. По состоянию на 16 августа 2017 года объем государственной поддержки составил 101,8 млн рублей, в том числе на модернизацию и технологическое оснащение и перевооружение — 41,2 млн рублей. Это, как было отмечено на совещании, посвященным вопросам развития отрасли в Тюменской областной думе, позволило птицефабрикам реализовать ряд инвестиционных проектов по реконструкции птичников, производственных помещений, что позволит улучшить содержание птицы, сохранность поголовья и условия труда.

Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" приступило к реконструкции птичников, что также позволит улучшить содержание птицы, сохранность поголовья и условия труда. Увеличение мощностей в результате реконструкции не планируется.

Акционерное общество "ПРОДО Тюменский бройлер" также активно ведет реконструкцию помещений, переводит птицу на напольный метод выращивания, что увеличивает площадь выращивания птицы, повышает сохранность поголовья. В 2019 – 2020 годах планируется строительство 6 новых птичников, что позволит увеличить производство мяса на 25 – 27 % к уровню 2016 года.

Производство мяса птицы планируется увеличить также за счет реализации инвестиционного проекта ООО "Абсолют-Агро" (Юргинский муниципальный район) по строительству комплекса по производству мяса индейки мощностью 10 тыс. тонн в год. Запуск комплекса состоялся в 2017 году.

ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" в последние годы реализовало ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие основного производства и объектов инженерной инфраструктуры. В 2014 году осуществлена реконструкция птичника, которая позволила увеличить поголовье птицы в птичнике с 22,5 тыс. голов до 93,0 тыс. голов, что привело к увеличению валового сбора яйца с 5,9 млн. шт./год до 25,1 млн. шт./год. Также в 2014 году были реконструированы два птичника для содержания ремонтного молодняка.

Борис Олейник