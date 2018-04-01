Ямальские дорожники вывезли более двухсот тысяч кубометров снега

Расчитска улиц от снега. Фото ИА "Тюменская линия" Расчитска улиц от снега. Фото ИА "Тюменская линия"

229 тыс. кубометров снега вывезено на полигон в Салехарде к 20 апреля.

23 апреля в Салехарде, где утром было -19 градусов, дорожные службы продолжают убирать снег с улиц. Как уточняют в администрации города, на линии работают до 17 единиц спецтехники. Они ежедневно вывозят на полигон до 2,5 тыс. кубометров снега. Одновременно многофункциональная комбинированная машина обрабатывает улично-дорожную сеть противогололедным материалом, а рабочие посыпают песчаной смесью тротуары.

Дорожники Салехарда отмечают, что работы еще много, так как осадков в 2017 году гораздо больше, чем годом ранее, сообщается на официальном сайте органов власти Ямала.