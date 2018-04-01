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Ямальские дорожники вывезли более двухсот тысяч кубометров снега

Общество, 14:49 23 апреля 2018

Расчитска улиц от снега. Фото ИА "Тюменская линия"

229 тыс. кубометров снега вывезено на полигон в Салехарде к 20 апреля.

23 апреля в Салехарде, где утром было -19 градусов, дорожные службы продолжают убирать снег с улиц. Как уточняют в администрации города, на линии работают до 17 единиц спецтехники. Они ежедневно вывозят на полигон до 2,5 тыс. кубометров снега. Одновременно многофункциональная комбинированная машина обрабатывает улично-дорожную сеть противогололедным материалом, а рабочие посыпают песчаной смесью тротуары.

Дорожники Салехарда отмечают, что работы еще много, так как осадков в 2017 году гораздо больше, чем годом ранее, сообщается на официальном сайте органов власти Ямала

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# снег , Ямал

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