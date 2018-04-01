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Застройщик на Ямале заплатит многомиллионный штраф за задержку сдачи домов

Происшествия, 19:43 23 апреля 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Застройщика, не построившего вовремя дома по контракту, оштрафовали в Тазовском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, власти Тазовского района для переселения граждан из аварийного жилья в декабре 2016 года заключили 13 контрактов на приобретение в муниципальную собственность у застройщика "СибИнвестСтрой" 47 жилых помещений. Общая стоимость квартир составила 206 млн рублей.

Застройщик своевременно не исполнил договорные обязательства, строящиеся дома не введены в эксплуатацию. 47 семей из Тазовского района были вынуждены проживать в аварийном жилье.

По результатам проверки руководителю общества внесено представление, в отношении "СибИнвестСтрой" и генерального директора общества возбуждены административные дела. Застройщик оштрафован на сумму более 23 млн рублей.

В настоящий момент дома введены в эксплуатацию, жилые помещения переданы нуждающимся в жилье гражданам.

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# прокуратура , строительство жилья , Ямал

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