Застройщик на Ямале заплатит многомиллионный штраф за задержку сдачи домов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Застройщика, не построившего вовремя дома по контракту, оштрафовали в Тазовском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, власти Тазовского района для переселения граждан из аварийного жилья в декабре 2016 года заключили 13 контрактов на приобретение в муниципальную собственность у застройщика "СибИнвестСтрой" 47 жилых помещений. Общая стоимость квартир составила 206 млн рублей.

Застройщик своевременно не исполнил договорные обязательства, строящиеся дома не введены в эксплуатацию. 47 семей из Тазовского района были вынуждены проживать в аварийном жилье.

По результатам проверки руководителю общества внесено представление, в отношении "СибИнвестСтрой" и генерального директора общества возбуждены административные дела. Застройщик оштрафован на сумму более 23 млн рублей.

В настоящий момент дома введены в эксплуатацию, жилые помещения переданы нуждающимся в жилье гражданам.