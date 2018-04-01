Фотопроект "Мечта близко" ищет героев среди тюменцев

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Девять тюменцев могут стать героями фотопроекта "Мечта близко", который проходит в рамках кампании "Яверювбудущее".

В нем приглашают принять участие людей, которым удалось изменить свою жизнь и стать ближе к цели. Всего организаторы планируют отснять 10 человек.

"Если вы реализовали свою мечту, например, решились сменить нелюбимую профессию или научились ездить на одноколесном велосипеде просто для себя, воспользуйтесь формой обратной связи на сайте "Яверювбудущее". Возможно, вы станете одним из участников", - отмечается у обращении к жителям Тюмени.

Первая героиня фотопроекта Светлана Захарова – популярный тюменский блогер и пиар-менеджер в крупной телекоммуникационной компании. Когда-то она просто начала делиться своими мыслями в Сети, и оказалось, что это интересно многим. Сегодня она ведет инстакурс для всех, кто хочет продвигаться в инстаграме. "Мне всегда нравилось записывать свои наблюдения о мероприятиях города. Это было интересно другим. И в какой-то момент я позволила подумать о себе как о блогере, которого читают многие. С этого все началось. Я просто поверила, что это возможно. Поставила себе цель и стала ее добиваться", - поделилась Светлана.

Проект "Яверювбудущее" помогает задуматься о своих желаниях, визуализировать их, сформулировать цели и попытаться их реализовать. Составить карту желаний и стать ближе к мечте можно на сайте "Яверювбудущее.рф".