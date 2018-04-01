  • 23 апреля 201823.04.2018понедельник
  • USD61,3222
    EUR75,6532
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-восточный

Главной красавицей Тобольска стала Анастасия Соколова

Общество, 15:10 23 апреля 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

17-летняя Анастасия Соколова стала победительницей городского конкурса "Краса Тобольска-2018". Всего за звание "Краса Тобольска-2018" боролись 12 девушек.

Претенденткам на корону предстояло пройти пять испытаний. Первым из них стала визитка. После девушки показали себя в танце, вышли на сцену в офисных нарядах и коктейльных платьях, финальным этапом стал выход в вечерних нарядах.

На сцене ДК "Синтез" выступили гости из Тюмени: световое шоу "Гелиос", барабанное шоу Ibiza, цирк-студия "Икар", черлидеры из команды "Альфа". Яркие номера показали и тобольские артисты: ансамбль спортивного танца "Пируэт", вокальный ансамбль "Юнис" и команда федерации фитнес аэробики.

"Я  надеялась на победу. Что-то давалось легко, над чем-то пришлось потрудиться. Впереди у меня участие в конкурсах "Мисс Тюмень", "Мисс Россия", "Мисс Волга" и "Имидж подиум", - отметила Анастасия Соколова.

Титул "Очарование Тобольска" и корону за третье место получила Алена Макарова. Кроме этого она стала победительницей интернет-голосования за приз зрительских симпатий. В номинации "Жемчужина Тобольска" одержала победу Екатерина Махмутова.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в в Яндекс.Новостях

# конкурс красоты , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 23.04.2018Главной красавицей Тобольска стала Анастасия Соколова
14:49 23.04.2018Ямальские дорожники вывезли более двухсот тысяч кубометров снега
14:38 23.04.2018В Тюмени юристы разобрали новшества законодательства
13:43 23.04.2018В каждом регионе должен быть свой флагманский детский лагерь, уверены общественники