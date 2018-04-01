Главной красавицей Тобольска стала Анастасия Соколова

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

17-летняя Анастасия Соколова стала победительницей городского конкурса "Краса Тобольска-2018". Всего за звание "Краса Тобольска-2018" боролись 12 девушек.

Претенденткам на корону предстояло пройти пять испытаний. Первым из них стала визитка. После девушки показали себя в танце, вышли на сцену в офисных нарядах и коктейльных платьях, финальным этапом стал выход в вечерних нарядах.

На сцене ДК "Синтез" выступили гости из Тюмени: световое шоу "Гелиос", барабанное шоу Ibiza, цирк-студия "Икар", черлидеры из команды "Альфа". Яркие номера показали и тобольские артисты: ансамбль спортивного танца "Пируэт", вокальный ансамбль "Юнис" и команда федерации фитнес аэробики.

"Я надеялась на победу. Что-то давалось легко, над чем-то пришлось потрудиться. Впереди у меня участие в конкурсах "Мисс Тюмень", "Мисс Россия", "Мисс Волга" и "Имидж подиум", - отметила Анастасия Соколова.

Титул "Очарование Тобольска" и корону за третье место получила Алена Макарова. Кроме этого она стала победительницей интернет-голосования за приз зрительских симпатий. В номинации "Жемчужина Тобольска" одержала победу Екатерина Махмутова.

Евгений Новоселов