В Свердловской области паводки отрезали шесть населенных пунктов

фото Сибирского регионального центра МЧС России фото Сибирского регионального центра МЧС России

Дорожное сообщение с шестью населенными пунктами нарушено в Свердловской области из-за паводка. Это 87 домов, в которых проживают 169 человек.

Как сообщает Сибирский региональный центр МЧС России, в селах есть запас продуктов питания, медикаментов, обеспечена пожарная защита. В домовладениях, пострадавших от воды, силами пожарно-спасательных гарнизонов и коммунальных служб ведется откачка воды. Местное население получает адресную помощь при восстановлении хозяйств.

На реках Сибири и Урала начался активный ледоход. Вскрытие рек сопровождается разливом воды в пойменных зонах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Под особым контролем вскрытие Оби на территории Томской области, реки Бирюса в Иркутской области и в Свердловской области рек Ница, Тагил, Пышма. Вода заливает низменные участки местности, подтапливает низководные мосты, дороги, огороды. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, отселения людей не требуется.

Обильных осадков и резкого снеготаяния в горах, способных существенно осложнить паводковую ситуацию, не ожидается. Оперативная обстановка на местах ежедневно уточняется при помощи старост населенных пунктов. На опасных участках организована отсыпка защитных дамб, углубление водоотводных каналов. Готовы бригады для проведения взрывных работ при заторах льда на реках.

К концу апреля гидрологи прогнозируют начало ледохода на Лене (Иркутская область) и северных регионах Уральского федерального округа.

Для экстренной помощи паводкоопасным районам Сибири и Урала готовы около 900 оперативных групп, более 2 тыс. 700 пожарных, спасателей, военнослужащих и курсантов в составе аэромобильных группировок, 550 единиц техники, плавсредства и авиация.