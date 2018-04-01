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Участник Сталинградской битвы из Заводоуковска празднует юбилей

Общество, 15:43 23 апреля 2018

Фото предоставлено ООД "Бессмертный полк России"

Участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Сумин 23 апреля отмечает 95-летие.

Он родился 23 апреля 1923 года в деревне Карпунина Мокроусовского района Курганской области. В 1941-м был призван в ряды Красной армии, прошел курсы сержантского состава в Чебаркуле Челябинской области, а затем был направлен на Волховский фронт. Воевал в пехотных войсках, затем в конной разведке, был снайпером. Участвовал в Сталинградской битве, битве за Берлин, дважды был ранен.

После войны два года служил в центральной комендатуре района Пренцлауэр-Берг в Берлине. Возвратившись в 1947 году домой, работал механизатором в деревне Красный Рям, а затем, переехав в поселок Лесной Заводоуковского района, трудился в Заводоуковском ОПХ. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалью "За отвагу" и многими другими наградами. Сейчас живет в Заводоуковске, сообщают в ООД "Бессмертный полк России".

Дарья Казакова

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# Великая Отечественная война , ветераны , день рождения , Заводоуковск

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