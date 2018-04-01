Универсальный рынок построят в Тюмени

minpromtorg.gov.ru minpromtorg.gov.ru

Более 6 млн рублей перечислила в бюджет компания "ТюменьСтройИнвест" за вырубку 361 дерева в безымянном сквере в районе улиц Республики - Пермякова в Тюмени. Об этом сообщили "Тюменской линии" в городской администрации.

На месте сквера компания "ТюменьСтройИнвест" планирует построить универсальный рынок.

Земельный участок по адресу ул. Республики – Пермякова, кадастровый номер 72:23:0220001:263 был предоставлен в 2008 году департаментом имущественных отношений Тюменской области в аренду ООО "ТюменьСтройИнвест" для размещения торговых объектов.

ООО "ТюменьСтройИнвест" разработана проектная документация на объект "Универсальный рынок по ул. Республики в г. Тюмени", на который получены положительные заключения негосударственной экспертизы. В соответствии с генеральным планом Тюмени, земельный участок находится в функциональной зоне делового, общественного и коммерческого назначения. Городскими правилами землепользования и застройки также установлена зона делового, общественного и коммерческого назначения. Проектом планировки 7-го планировочного района "Гилевский" предусмотрена зона торгового назначения и общественного питания.

По заявлению ООО "ТюменьСтройИнвест" от 20 марта 2018 года, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а также градостроительным планом земельного участка, администрацией Тюмени в марте 2018 года было выдано разрешение на строительство универсального рынка по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 9 б, сроком до 28 марта 2020 года. Компания оформила все необходимые документы и получила разрешение снести зеленые насаждения после выплаты соответствующей компенсации.

Евгений Бабенко