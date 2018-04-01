Лучшего работника скорой помощи определят по итогам конкурса

фото Станции скорой медицинской помощи фото Станции скорой медицинской помощи

Конкурс между врачебными и фельдшерскими выездными бригадами пройдет на подстанции №3 (ул. Суходольская, 25) 26 апреля.

Конкурс приурочен ко Дню работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля.

В соревнованиях примут участие семь бригад – три врачебные и четыре фельдшерские. Конкурсанты покажут свое мастерство в двух практических этапах. Сначала медики окажут помощь условному пострадавшему в ДТП, затем – при внезапной остановке сердца. Фельдшерские бригады применят для восстановления сердечной и дыхательной деятельности полуавтоматический дефибриллятор и ручной дыхательный аппарат, а врачебные бригады ­– профессиональный дефибриллятор, автоматический аппарат искусственной вентиляции легких и аппарат для непрямого массажа сердца.

­По словам организаторов, смысл мероприятия не только в том, чтобы определить победителя, который лучше всех работает, но и закрепить, улучшить знания, навыки и умения всех конкурсантов, поделиться опытом с коллегами.

"Главное для работника скорой помощи – стремление делать свою работу быстро и качественно, в совершенстве владеть всеми манипуляциями. Сейчас бригады готовятся к конкурсу самостоятельно, принцип такой же, как и в работе: рядом нет подсказчиков, они один на один с ситуацией, в которой должны мгновенно сориентироваться. Участникам предоставлены все условия для хорошей тренировки: в учебном классе скорой есть все необходимое оборудование и манекены", – сказал заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи Тюменской области Игорь Ярков.

Завершится мероприятие награждением победителей и мастер-классом по базовой реанимации для медицинских работников поликлиник, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.