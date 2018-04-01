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Открылся ресурсный центр по работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Общество, 13:54 24 апреля 2018

фото пресс-службы Министерства образования РФ

Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата открылся в рамках Московского международного салона образования. 

В Центре будут развивать систему комплексного сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Центр создан на базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета и московской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 – первых на территории России образовательных организаций для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Центр будет оказывать консультативную помощь участникам образовательных отношений, проводить научные исследования и курсы повышения квалификации для специалистов, занятых в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, разрабатывать учебно-методические комплекты по обучению таких детей, сообщает пресс-служба Министерства образования РФ. 

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# дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата , Москва , ресурсный центр

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