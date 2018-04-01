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Объявлен конкурс художественных работ "Семья — душа России"

Общество, 08:48 25 апреля 2018

фото art.fondsci.ru

Открыта регистрация на участие в конкурсе художественных работ "Семья — душа России", который пройдет с 15 марта по 21 мая.

Проект не имеет ограничений по возрасту и уровню художественного образования участников.

Первый этап конкурса — прием художественных работ — пройдет до 21 мая. К участию принимают художественные работы, выполненные в следующих техниках: масло, акварель, гуашь, темпера, акрил. Члены жюри будут учитывать соответствие тематике, оригинальность исполнения и художественный уровень работ.

Второй этап — отбор художественных работ — пройдет с 22 мая по 8 июня. В состав жюри войдут представители художественных учебных заведений России, известные деятели искусств и сотрудники образовательных организаций.

Подведение итогов конкурса пройдет 13 июня. Имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Всероссийского конкурса художественных работ "Семья — душа России".  

По итогам мероприятия, в июле откроется выставка работ победителей в Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно".

Конкурс художественных работ "Семья — душа России" включен в программу мероприятий Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности", сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. 

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# День семьи , конкурс , Москва , художества

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