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Шестнадцать тысяч юных тюменцев отдохнут в пришкольных лагерях

Общество, 13:32 24 апреля 2018

Детский летний отдых. Фото www.ya-roditel.ru

16 тыс. детей отдохнут в пришкольных лагерях летом 2018 года. Оздоровительный отдых предоставит детям 51 школа, сообщает городской департамент образования.

Всего в Тюмени будут работать более 90 лагерей с дневным пребыванием, в них отдохнут более 21 тыс. школьников.

Лагеря будут работать три смены: 1 смена - с 1 по 22 июня, 2 смена - со 2 по 22 июля, 3 смена - с 30 июля по 19 августа.

Для отдыхающих будет организовано трехразовое питание, в рацион включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Стоимость питания на одного ребенка составит 170 рублей в день.

С учетом софинансирования на организацию питания и хозяйственные нужды, стоимость путевки останется на уровне прошлого года и составит 1 тыс. 375 рублей за 1 смену. Дополнительно по желанию родителей будут оплачиваться посещения культурно-массовых мероприятий. Для детей до 10 лет будет организован дневной сон.

Для каждого лагеря разработана интересная и насыщенная программа, особое внимание уделено оздоровительным мероприятиям. Продолжится реализация городских проектов "Лето со спортом", #Тюменское лето, "Каникулы здоровья". 

Кроме того, в соцсети "Вконтакте" создана группа "Школьная жизнь_72", где ежедневно будут публиковаться новости из всех пришкольных лагерей города. Тюменцы смогут узнать все о летнем отдыхе детей и увидеть, как проходят будни ребенка. Для этого необходимо стать подписчиком группы, пройдя по ссылке.

В школах города ведется регистрация желающих посещать пришкольные лагеря. Родители могут обратиться к классным руководителям или к администрации школы. Напомним, тюменцы могут выбрать любой лагерь вне зависимости от места проживания и обучения ребенка.

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# детский летний отдых , летние пришкольные лагеря

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