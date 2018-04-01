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В Югре введен пожароопасный сезон

Общество, 15:54 24 апреля 2018

фото МЧС России по ХМАО-Югре

Пожароопасный сезон объявлен в Югре с 23 апреля.

Сформирован состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. В него вошли представители департамента недропользования и природных ресурсов Югры, Базы авиационной и наземной охраны лесов, департамента гражданской защиты населения региона, Главного управления МЧС России по автономному округу, Природнадзора Югры, департамента общественных и внешних связей автономного округа и Управления МВД России по Югре.

В регионе утвержден единый План проведения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО - Югре. 

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# МЧС , пожароопасный сезон , Югра

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