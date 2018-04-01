Выпускников детского дома обучат коммунальной грамотности

Группа компаний "Ньютон" Группа компаний "Ньютон"

Проект по социальной адаптации выпускников и воспитанников детских домов в рамках федеральной благотворительной программы "Дети верят в чудо" стартовал в Тюмени. Проект разработан экспертами и включает в себя программы по коммунальной, потребительской и юридической грамотности.

В Тюмени проекту дает старт мастер-класс по коммунальной грамотности, который направлен на повышение уровня знаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Часто у ребят после выпуска из детдома возникают проблемы с оплатой коммунальных услуг, устранением поломок и аварий, взаимодействием с представителями управляющей компании.

25 апреля в детском доме "Сияние севера" выпускники вместе с экспертами Единого расчетного центра разберутся в широком перечне коммунальных вопросов, приобретут необходимые навыки и повысят свою грамотность в сфере ЖКХ.

Мероприятие запланировано в два этапа. На первом этапе эксперты ЕРЦ расскажут ребятам, что такое коммунальные платежи, за какие повседневные услуги начисляется плата, как вычисляется платеж по услугам, как можно сэкономить на коммунальных услугах и какие социальные льготы предусмотрены для выпускников детских домов. Специалисты покажут детям, как правильно заполнить квитанцию и снять показания счетчиков, объяснят, куда обращаться, если возникают коммунальные проблемы со светом, водой, теплом или сантехникой. На конкретных примерах разберут основные проблемные ситуации в сфере ЖКХ и расскажут алгоритм разрешения таких ситуаций.

На втором этапе ребята в игровой форме попробуют на практике отработать знания. Каждой команде достанется определенное задание, где им предстоит самостоятельно заполнить квитанцию на оплату и снять показания счетчиков, написать заявление в ЖЭК на устранение коммунальной аварии, а также проработать алгоритм действий при пожаре и утечке газа.

"Благотворительная программа "Дети верят в чудо" действует на протяжении десяти лет для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров. Мы знаем, что зачастую ребята испытывают сложности после выхода из детского дома и стараемся помочь адаптироваться им к взрослой жизни и детально разобрать те сложности, с которыми они могут столкнуться в перспективе. Проект входит в серию специальных мероприятий, которые направлены на помощь детям на практике научиться жизненно необходимым вещам и создать благоприятные условия для независимого проживания", — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

"Ключевая проблема выпускников детских домов в том, что они не готовы к самостоятельной жизни и, зачастую, приобретают свой опыт на ошибках, которых можно избежать. Многие ребята не знают, сколько стоит содержание квартиры, от чего зависят коммунальные платежи, в какие службы и в какой ситуации необходимо обращаться. Для них непривычен сам факт того, что свет, тепло, вода могут стоить денег. Однако незнание самых базовых вещей может привести к серьезным сложностям и финансовым проблемам — росту задолженности, которая, в свою очередь, может повлечь судебные иски и ограничение предоставления коммунальных услуг. В проекте "Дети верят в чудо" мы хотим помочь выпускникам стать грамотными собственниками в будущем", — прокомментировала заместитель директора "Единого Расчетного Центра", тренер и спикер проекта "Е-Консалт" Елена Береснева.

На сегодняшний день проекты федеральной программы "Дети верят в чудо" прошли в городах Свердловской и Челябинской областей. Прошедшие программу социальной адаптации выпускники детских домов приобрели основные навыки ведения домашнего хозяйства, научились планировать свой бюджет и грамотно совершать покупки в магазинах.