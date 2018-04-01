В Ишиме прошел урок в желтом школьном автобусе

К строгому соблюдению правил дорожной безопасности призвали взрослых самые маленькие участники дорожного движения в Ишиме. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании "Повод для обгона".

Уроки дорожной безопасности проводят сотрудники ГИБДД в школьных автобусах, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Ишимский".

Прямо в школьном желтом автобусе автоинспекторы напомнили ученикам начальных классов школы № 2 правила посадки в школьный автобус, поведения в пути и при выходе из транспорта. Ребята под руководством взрослых на практике повторили порядок посадки в школьный автобус и правильное применение ремня безопасности.

Под финал акции сотрудники ГИБДД вручили каждому участнику мероприятия светоотражающие значки, памятки, воздушные шары с соответствующими логотипами акции.

Соб. инф.