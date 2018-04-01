В Ялуторовском районе вводится особый противопожарный режим

фото пресс-службы Ялуторовского муниципального района фото пресс-службы Ялуторовского муниципального района

Особый противопожарный режим устанавливается на территории Ялуторовского района 25 апреля.

Запрещено посещение лесов, за исключением тех граждан, кто осуществляет трудовую деятельность либо имеет другие законные основания для пребывания в лесном массиве.

Категорически запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах сельских поселений. Организациям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора, сжигание порубочных остатков, сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского района.