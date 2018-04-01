Роскомнадзор удаляет пиратские версии фильма "Гоголь. Вий"

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Пиратские копии фильма "Гоголь.Вий" удалены с 86 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 18. Также 15 интернет-ресурсов будут заблокированы.

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедшего в начале апреля в российский прокат фильма "Гоголь. Вий".

Всего уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 119 интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.