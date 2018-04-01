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Роскомнадзор удаляет пиратские версии фильма "Гоголь. Вий"

Общество, 16:49 24 апреля 2018

фото https://kogda.org

Пиратские копии фильма "Гоголь.Вий" удалены с 86 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 18. Также 15 интернет-ресурсов будут заблокированы. 

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедшего в начале апреля в российский прокат фильма "Гоголь. Вий".

Всего уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 119 интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба Роскомнадзора

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# Интернет , копия , пираты , Роскомнадзор , фильм

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