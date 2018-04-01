Подростковая преступность в регионе снизилась более чем в два раза

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Более чем в два раза снизилась подростковая преступность в регионе за 10 лет.

Об этом сообщил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров на Шестом открытом интерактивном форуме прокуратуры Тюменской области "В защиту детства".

Прокурор области подчеркнул, что в регионе обеспечено надлежащее межведомственное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в защите прав детей.

В прокуратуре области более 10 лет, с 2007 года, действует межведомственная рабочая группа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов. С 2016 года в регионе всеми ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних успешно реализуется областной план мероприятий по снижению преступности несовершеннолетних и в их отношении. В марте 2018 года прокурором области и губернатором такой план утвержден на 2018-2019 годы.

В результате межведомственного взаимодействия, масштабной просветительской работы с несовершеннолетними и их родителями сокращается число подростков, преступивших закон. За последнее десятилетие уровень преступности несовершеннолетних в регионе снижен более чем в два раза - с 1 тыс. 357 преступлений в 2008 году до 643 преступлений в 2017 году, сказал Владимир Владимиров.

фото прокуратуры Тюменской области фото прокуратуры Тюменской области

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, форум проходит в интерактивном формате, что позволило привлечь к его работе все 26 муниципальных образований области. В работе форума принимают участие территориальные прокуроры, заместители глав администраций – председатели комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав, члены этих комиссий. Общее число участников форума составило более 200 человек.

Форум прокуратуры – это площадка для открытой дискуссии между надзорным ведомством и широким экспертным сообществом по актуальной социально-экономической повестке, требующей прокурорского вмешательства.

Итоги обсуждения обязательно будут использованы в работе органов прокуратуры и власти.