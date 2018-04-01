Лучшие PR-практики работают в Тюменской энергосбытовой компании

фото пресс-службы ТЭК фото пресс-службы ТЭК

PR-проект "уДачное решение" АО "Тюменская энергосбытовая компания" стал победителем конкурса "КонТЭКст"-2018, который ежегодно проходит среди журналистов и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и энергетического машиностроения. IX церемония награждения лидеров коммуникации состоялась в Мультимедийном центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

Награду конкурса начальник отдела по связям с общественностью и работе со СМИ АО "Тюменская энергосбытовая компания" Александра Коршунова получила из рук председателя жюри, президента Российского представительства Международной рекламной ассоциации (IAA), члена исполкома Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Бориса Еремина.

Напомним, что для поставщика электроэнергии это не первая награда в области PR и внешних коммуникаций в этом году: в феврале Тюменская энергосбытовая компания стала лидером в номинации "Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания России" в VII Всероссийском конкурсе "Лучшая энергосбытовая компания РФ".

На конкурс "КонТЭКст"-2018 было направлено 100 проектов со всех уголков страны, 30 из которых вошли в шорт-лист премии и были допущены к защите в рамках коммуникационного марафона-форума "КонТЭКст решает все" в различных номинациях: PR и digital-проекты компаний ТЭК, конкурс корпоративных и отраслевых СМИ, а также лучших экспертов топливно-энергетического комплекса страны. По решению жюри конкурса, в которое вошли признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, в финал удалось выйти 24 компаниям.

Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации с 2009 года. Цель конкурса – содействие стратегическому развитию коммуникаций в ТЭК и успешной реализации энергетической стратегии России. Организатором Премии является Центр развития коммуникаций ТЭК в лице генерального директора Ирины Есиповой.