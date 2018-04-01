Спорт для всех. Как совершенствуется система организации отдыха детей в регионе

www.ya-roditel.ru www.ya-roditel.ru

Тюменская область уже не первый год удерживает лидерство в Российской Федерации по обеспеченности детей возможностями заниматься физкультурой и спортом. Это на шестом открытом форуме прокуратуры Тюменской области "В защиту детства" отметила заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"За последние годы в регионе построено более 200 объектов и 77% детей в возрасте от 6 до 15 лет могут заниматься в спортивных организациях, - сообщила она. - А всего в области действует более 3,5 тысяч спортивных сооружений, в которых занимается более 122 тысяч детей".

Сеть спортивных объектов, по ее словам, это только часть структуры, созданной в регионе для обеспечения полноценного развития детей. С учетом роста детского населения в регионе строятся новые школы. Только за последние годы введено четыре современных школы, а всего их - 475. В них учится более 195 тыс. детей. 86% детей дошкольного возраста обеспечены местами в детских садах, сто процентов – дети от 3 до 7 лет.

"Это тоже достойный уровень, - считает Ольга Кузнечевских. - Для решения этих вопросов у нас построено и введено дополнительно 10 дошкольных учреждений, а всего их – 312".

За счет круглогодичного функционирования сети организаций отдыха и оздоровления, в области ежегодно более 93,5% детей охвачено организованными формами отдыха. "Мы также совершенствуем систему и структуру организации отдыха и оздоровления, - отметила Кузнечевских. - В последние годы введены такие центры как "Олимпийская ребячка", православный лагерь "Абалак". В целом на территории региона действуют около 650 организаций отдыха и оздоровления, что позволяет нам обеспечить почти 190 тысяч детей".

Медицинскую помощь детям оказывают 145 медицинских организаций, в которых наблюдается более 270 тыс. детей. Сеть учреждений дополнительного образования привлекает 86% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Всего на территории региона с учетом всех муниципальных образований действует 724 учреждения дополнительного образования. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в полном объеме обеспечены социальным сопровождением.

Борис Олейник