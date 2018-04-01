В Тюменской области для перевозки детей купят новые автобусы

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Тюменская область к концу 2018 года станет одним из немногих регионов России, который обеспечит себя новым и надежным транспортом для перевозки детей.

"Эта тема актуальна сегодня не только для нашего региона, но и для всей страны, - отметила в докладе на шестом открытом форуме прокуратуры Тюменской области "В защиту детства" заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских. - Для обеспечения безопасности перевозок детей в прошлом году было принято решение, выделены дополнительные средства. Уже прошли все конкурсные процедуры и до конца года мы купим большие хорошие автобусы, и закроем эту проблему: у нас будет транспорт, который эксплуатируется менее 10 лет, как того требует постановление правительства".

Согласно постановлению правительства, автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн не смогут использоваться при детских перевозках с 1 апреля 2019 года. Массой более 5 тонн - с 1 октября 2018 года.

Напомним, что столь суровые требования к возрасту автобусов связаны исключительно с обеспечением безопасности перевозок детей. Аварии часто происходят из-за неисправности транспорта, а чем старше машина, тем выше риск, что у нее что-то выйдет из строя.

"Безопасность ребенка, где бы он не находился – в школе, в лагере, в семье - это все наша забота, наша приоритетная задача и мы должны создать необходимые условия, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, - отметила Ольга Кузнечевских. - В области сформирован единый реестр, действует единый подход в обеспечении безопасных условий. Это, прежде всего, паспорта безопасности каждой организации, реализуется комплекс мероприятий по соблюдению пожарной, санитарной и антитеррористической безопасности, действует единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей".

Борис Олейник