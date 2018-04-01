СИБУР поддержит проекты тобольских социальных предпринимателей

Фото инвестиционного агентства Тюменской области Фото инвестиционного агентства Тюменской области

Профинансировать проекты социальных предпринимателей Тобольска предложила фонду "Инвестиционное агентство Тюменской области" компания СИБУР. Об этом на координационном совете по вопросам развития и поддержки СОНКО рассказал генеральный директор фонда Андрей Шальнев.

По его словам, в агентстве уже подобрали около 12 проектов, среди которых - воспитанники Школы социального предпринимательства, организованной Центром инноваций социальной сферы. "СИБУР предложил помочь с финансированием проектов, чтобы развить среду социального предпринимательства в Тобольске. Это очень интересный опыт, когда крупная компания-инвестор предлагает региону такое сотрудничество", - отметил Андрей Шальнев.

Он сообщил что Центр инноваций социальной сферы начал работать с сентября 2017 года. Основной целью, которая стояла перед новой структурой, было объяснить заинтересованным людям, что такое социальное предпринимательство, какие ниши для него существуют, где взять базовые знания и финансовые ресурсы для воплощения проектов в жизнь. Эксперты Центра обучили тренеров, которые в дальнейшем на занятиях Школы социального предпринимательства обучали непосредственно будущих бизнесменов.

Андрей Шальнев отметил, что школа проходила в два этапа, сначала в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске, затем в Ишиме и Ялуторовске. Всего через нее прошло 216 человек, по итогам занятий на защиту вышли 99 проектов. В настоящее время Центр инноваций социальной сферы работает с 59 проектами, остальные находятся в доработке.

"Мы проецируем на социальное предпринимательство то, что делаем с инвестпроектами - административное сопровождение проекта и подбор источников финансирования. В 2018 году мы снова запускаем Школу социального предпринимательства, продолжим сопровождать проекты, а также сделаем для прошедших обучение нетворкинг-сессии, где предприниматели смогут пообщаться между собой и обменяться опытом. Сами бизнесмены отлично оценивают наш проект, есть запрос на продолжение работы", - рассказал Андрей Шальнев.

В планах у Центра инноваций - создать памятку для социальных предпринимателей, чтобы охватить максимальное число людей.

Дарья Казакова