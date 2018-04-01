СИБУР поддержит проекты тобольских социальных предпринимателей
Профинансировать проекты социальных предпринимателей Тобольска предложила фонду "Инвестиционное агентство Тюменской области" компания СИБУР. Об этом на координационном совете по вопросам развития и поддержки СОНКО рассказал генеральный директор фонда Андрей Шальнев.
По его словам, в агентстве уже подобрали около 12 проектов, среди которых - воспитанники Школы социального предпринимательства, организованной Центром инноваций социальной сферы. "СИБУР предложил помочь с финансированием проектов, чтобы развить среду социального предпринимательства в Тобольске. Это очень интересный опыт, когда крупная компания-инвестор предлагает региону такое сотрудничество", - отметил Андрей Шальнев.
Он сообщил что Центр инноваций социальной сферы начал работать с сентября 2017 года. Основной целью, которая стояла перед новой структурой, было объяснить заинтересованным людям, что такое социальное предпринимательство, какие ниши для него существуют, где взять базовые знания и финансовые ресурсы для воплощения проектов в жизнь. Эксперты Центра обучили тренеров, которые в дальнейшем на занятиях Школы социального предпринимательства обучали непосредственно будущих бизнесменов.
Андрей Шальнев отметил, что школа проходила в два этапа, сначала в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске, затем в Ишиме и Ялуторовске. Всего через нее прошло 216 человек, по итогам занятий на защиту вышли 99 проектов. В настоящее время Центр инноваций социальной сферы работает с 59 проектами, остальные находятся в доработке.
"Мы проецируем на социальное предпринимательство то, что делаем с инвестпроектами - административное сопровождение проекта и подбор источников финансирования. В 2018 году мы снова запускаем Школу социального предпринимательства, продолжим сопровождать проекты, а также сделаем для прошедших обучение нетворкинг-сессии, где предприниматели смогут пообщаться между собой и обменяться опытом. Сами бизнесмены отлично оценивают наш проект, есть запрос на продолжение работы", - рассказал Андрей Шальнев.
В планах у Центра инноваций - создать памятку для социальных предпринимателей, чтобы охватить максимальное число людей.
Дарья Казакова