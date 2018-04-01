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ГИБДД выявляет незаконных перевозчиков

Общество, 18:27 24 апреля 2018

фото Тобольское ПАТП

Автобусы международных, междугородних и пригородных перевозок проверят сотрудники ГИБДД. 

Контрольные проверки проходят на тюменском автовокзале, стационарных постах ДПС и на автостанциях в тюменских муниципалитетах.

Госавтоинспекторы будут выявлять незаконных перевозчиков, автобусы с неработающими тахографами, технически неисправные автобусы. 

Автоинспекторы контролируют наличие пройденного технического осмотра автобусов, в случае выявления  неисправностей, делают фото и информируют о выявленных нарушениях подразделения ГИБДД по месту регистрации перевозчика, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. 

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# автобусы , ГИБДД , перевозчики , проверка , тахографы

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