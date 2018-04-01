ГИБДД выявляет незаконных перевозчиков
фото Тобольское ПАТП
Автобусы международных, междугородних и пригородных перевозок проверят сотрудники ГИБДД.
Контрольные проверки проходят на тюменском автовокзале, стационарных постах ДПС и на автостанциях в тюменских муниципалитетах.
Госавтоинспекторы будут выявлять незаконных перевозчиков, автобусы с неработающими тахографами, технически неисправные автобусы.
Автоинспекторы контролируют наличие пройденного технического осмотра автобусов, в случае выявления неисправностей, делают фото и информируют о выявленных нарушениях подразделения ГИБДД по месту регистрации перевозчика, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.