О регистрации прав на недвижимость расскажут специалисты Росреестра
фото МЧС по Тюменской области
Прямую телефонную линию, посвященную вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого и нежилого назначений, проведет управление Росреестра по Тюменской области 26 апреля.
На вопросы тюменцев ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.
Звонки от жителей Тюменской области будут приниматься с 12 до 13 часов по телефону 43-28-43.