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О регистрации прав на недвижимость расскажут специалисты Росреестра

Общество, 08:18 26 апреля 2018

фото МЧС по Тюменской области

Прямую телефонную линию, посвященную вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого и нежилого назначений, проведет управление Росреестра по Тюменской области 26 апреля.

На вопросы тюменцев ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.

Звонки от жителей Тюменской области будут приниматься с 12 до 13 часов по телефону 43-28-43.

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# недвижимость , прямая линия , Росреестр

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