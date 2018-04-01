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Студенты ТюмГУ выиграли интеллектуальный конкурс "Студенческой весны"

Общество, 12:06 25 апреля 2018

Студенты ТюмГУ выиграли интеллектуальный конкурс. Фото www.utmn.ru

Команда Тюменского госуниверситета "Сову в студию" завоевала золотой приз в номинации "Интеллект и научно-техническое творчество" в рамках областного фестиваля-конкурса "Студенческая весна – 2018".

Команда "Сову в студию" – активный участник и призер областных чемпионатов и межрегиональных фестивалей. Она ежегодно участвует в областной студенческой весне и каждый раз входит в число победителей. 

В интеллектуальных баталиях знатоки прекрасно проявили себя, выиграв турнир по "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг", еще в двух номинациях стали серебряными призерами.

Победа дала право команде сыграть в телевизионную версию "Что? Где?Когда?" против телезрителей. Результат – 6:3 в пользу знатоков.

Как отмечает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, развитию интеллектуального творчества в вузе уделяется особое внимание. В вузе более 15 лет существует интеллектуальный клуб IQ. Основателем и первым президентом клуба был студент Павел Белявский. Сейчас он занимает должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Одним из известных знатоков клуба был Антон Машуков, ныне председатель комитета по инновациям областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В вузе регулярно проводятся игры "Что? Где? Когда?", научно-популярные лектории, нацеленные на формирование культуры интеллектуального творчества. Одно из самых популярных мероприятий – интеллект-шоу "Университетские династии", которому в 2017 году исполнилось 16 лет. "Династии" – это особенный, уникальный проект, способный научить участников работе в команде, поиску и использованию информации.

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# конкурсы , студвесна , ТюмГУ

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