На Ямале школы и детские сады закрыли на карантин по гриппу

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Школы и детские сады в Приуральском районе Ямала закрыли на карантин с 25 апреля.

Данное распоряжение подготовили в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

Учащиеся переведены на дистанционное обучение, в образовательных учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.

"Ситуация в Приуральском районе волнительная, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 40 процентов, и на сегодня превышает пороговое значение на 155 процентов. Все образовательные учреждения закрыли до 1 мая включительно", - сообщили сотрудники ямальского управления Роспотребнадзора.

Напомним, на Ямале за 16 неделю в больницы округа обратились 7 тыс. 297 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, показатель заболеваемости составил 134,7 случая на 10 тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 18,9%. По сравнению с 15 неделей показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению увеличился на 8,6%. Наибольшее количество заболевших выявили среди воспитанников детсадов и школьников. За минувшую неделю выявили 85 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, сообщает ИА "Север-пресс".