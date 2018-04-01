Тюменский ОМОН вернулся из командировки на Северный Кавказ

Тюменский ОМОН вернулся из командировки на Северный Кавказ. Фото ИА "Тюменская линия". Тюменский ОМОН вернулся из командировки на Северный Кавказ. Фото ИА "Тюменская линия".

Сводный отряд полицейских спецподразделений ОМОНа и СОБРа Тюменской области вернулся домой из трехмесячной командировки в Северо-Кавказский регион. На боевом посту тюменцев сменили коллеги из Томска.

На торжественном построении заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ, полковник Валерий Данилишин поблагодарил коллег за отличное выполнение служебного долга и профессионализм. Он подчеркнул, что по оценке оперативного штаба правоохранительных органов Дагестана, бойцы тюменских спецподразделений отлично выполнили служебные задачи и вернулись без потерь в место постоянной дислокации. Особо отличившимся офицерам и бойцам вручили ведомственные награды и благодарности.

В ближайшее время тюменское подразделение продолжит спецподготовку во время полевого выхода на военном полигоне, а летом отправится в Волгоград для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу.

Сергей Русанов