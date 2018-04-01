В Тюмени выявлены дома с горючими материалами

Двадцать четыре дома с горючим сайдингом выявили специалисты МЧС после нескольких резонансных пожаров в Тюмени.

Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности областного МЧС Николай Черкасов в ходе совещания по вопросам безопасности жизнедеятельности на территории города.

"Прокуратура и представители городской администрации совместно обследовали более 680 объектов, оборудованных навесными фасадными системами. 24 из них оказались небезопасными. Хозяйствующим субъектам этих зданий направлены акты реагирования", - сказал он.

Напомним, крупный пожар в девятиэтажном жилом доме по ул. Олимпийская, 4 произошел 8 января. В результате поджога в одной из квартир дома пламя перекинулось на горючую обшивку фасада. Спасатели эвакуировали из здания 160 человек. Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м. При обходе квартир после ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего.

Сотрудники МЧС и представители городской администрации проверяли в областном центре и крыши. Обследование проводили после серьезных пожаров, на кровлях жилых домов на Судостроителей, 38 и по Парфенова, 26. Выяснилось, что у 1 тыс. 22 домов крыши не обрабатывались огнеупорными составами. Всем управляющим компаниям, в чьем ведении находятся потенциально опасные дома, были направлены соответствующие уведомления. "До 20 мая эти компании должны отчитаться по обработке крыш, - отметил Николай Черкасов. – Если они этого не сделают, последуют выездные проверки и административные наказания".

Трагедия, произошедшая в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово 25 марта, унесла десятки жизней, среди погибших были дети. После этого случая Генпрокуратура поручила провести внеплановые проверки пожарной безопасности во всех крупных торгово-развлекательных комплексах страны. В Тюмени проверки продлятся до конца апреля. Нарушения уже выявлены в "Кристалле", "Сити Молл", "Малахите", "Острове", ЦУМе, "Гудвине" и "Колумбе" и "Фаворите". Штрафы составили от 150 до 200 тыс. рублей.

У присутствовавшего на совещании депутата городской думы Мурата Тулебаева возник вопрос: "Как все эти ТРЦ работали до массовых проверок?". Как пояснил Николай Черкасов, дело в том, что торговые центры являются субъектами малого бизнеса. "Как известно, с 2013 года для них действуют так называемые "надзорные каникулы", - отметил он.

Также Черкасов рассказал, почему такие крупные объекты попали в разряд малого бизнеса: "Собственник создает управляющую компанию, в руководство которой входит до четырех человек, - сообщил он. –Таким образом, в соответствии с налоговым кодексом, она подпадает под определение "малый предприниматель" и вносится в соответствующий реестр. А нам по таким объектам запрещено было проводить проверки. Безопасностью они должны были заниматься сами. Но, как показала практика, у них это не получается".

Николай Ступников