Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Проверки по пожарной безопасности. 72.mchs.gov.ru

Проверки пожарной безопасности 114 объектов с массовым пребыванием людей, организованные областной прокуратурой совместно с региональным МЧС, завершены в Тюменской области к 10 апреля. Информация о результатах представлена губернатору Владимиру Якушеву.

Уже проверено 16 торгово-развлекательных центров, 67 торговых центров, 16 детских досуговых учреждений, 15 учреждений культуры и спорта. Специалисты МЧС провели 195 занятий с обслуживающим персоналом и сотрудниками охранных организаций, инструкции по мерам пожарной безопасности получили более 3 тыс. 500 человек. Инспекционные мероприятия продолжаются во всех городах и районах области.

Эксперты проверяют исправность систем автоматической защиты, обращают внимание на пути эвакуации, знаки пожарной безопасности, укомплектованность помещений необходимым количеством первичных средств пожаротушения. В случае выявления недочетов, они оперативно устраняются.

Напомним, поручение о проверках дал глава региона Владимир Якушев 26 марта. До 20 апреля предстоит осмотреть более 200 таких объектов.