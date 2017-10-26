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Пожар на Парфенова: уничтоженную пожаром кровлю восстановят в экстренном порядке

16:27 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Пожар в доме на ул. Парфенова. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Поврежденную пожаром крышу дома по ул. Парфенова в Тюмени начнут приводить в порядок в самое ближайшее время. Соответствующий план мероприятий разработает департамент городского хозяйства.

Как пояснил директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Александр Савостеев, пятиэтажный дом в настоящее время не обслуживается ни одной управляющей компанией.

"Там был строительный кооператив, но они сами восстановить кровлю не в состоянии. Больше половины жильцов – пенсионеры. Поэтому в самое ближайшее время будут проведены работы экстренного характера – подключение электричества и газового хозяйства. После чего начнется работа по ремонту кровли. Для этих целей администрация города выделит субсидию", - пояснил Александр Савостеев.

Напомним, пожар на крыше дома по улице Парфенова произошел утром 26 октября. Спасатели эвакуировали 66 человек. Все они были размещены в гимназии №16, где работали врачи и психологи. После ликвидации пожара жильцы вернулись в свои квартиры.

"Мы провели поквартирный обход. Квартиры нижних этажей находятся в нормальном состоянии. Однако пострадал пятый этаж, где во время тушения пожара произошло протекание, квартиры подтоплены. Жильцы одной из квартир на пятом этаже высказали желание разместиться в гостинице. Такое право им предоставлено", - добавил Александр Савостеев.

Любовь Голышева

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Теги: ремонт , пожар

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