Юные тюменские поисковики отправились в Новгородскую область

Поисковые отряды. Фото ИА "Тюменская линия" Поисковые отряды. Фото ИА "Тюменская линия"

Отряд "Память сердца" тюменского лицея № 34 отправился в поисковую экспедицию "Долина-2018" по местам боев сибирских дивизий. Юные тюменцы будут нести вахту памяти в Новгородской области.

Как сообщили в департаменте образования администрации города, лицейский поисковый отряд "Память сердца" был создан 28 октября 1999 года. За годы существования отряд провел 17 поисковых экспедиций в Тверской и Новгородской областях, были перезахоронены останки 447 бойцов и командиров Красной Армии.

По данным архивов поисковики установили 304 имени воинов, по медальонам – 11, разыскали родственников 237 бойцов. В экспедициях приняли участие 160 школьников.