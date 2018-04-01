Юные тюменские поисковики отправились в Новгородскую область
Поисковые отряды. Фото ИА "Тюменская линия"
Отряд "Память сердца" тюменского лицея № 34 отправился в поисковую экспедицию "Долина-2018" по местам боев сибирских дивизий. Юные тюменцы будут нести вахту памяти в Новгородской области.
Как сообщили в департаменте образования администрации города, лицейский поисковый отряд "Память сердца" был создан 28 октября 1999 года. За годы существования отряд провел 17 поисковых экспедиций в Тверской и Новгородской областях, были перезахоронены останки 447 бойцов и командиров Красной Армии.
По данным архивов поисковики установили 304 имени воинов, по медальонам – 11, разыскали родственников 237 бойцов. В экспедициях приняли участие 160 школьников.