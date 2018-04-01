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Российский публицист расскажет о трагедии непонятого самодержца

Общество, 08:16 27 апреля 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Встреча с известным российским публицистом и историком, общественным деятелем Петром Мальтатули начнется в зале музейного комплекса им. Ивана Словцова (ул. Советская, 63) 27 апреля в 15 часов. 

Тема выступления Петра Мультатули – "Император Николай II. Трагедия непонятого самодержца". 

Мультатули – кандидат исторических наук, член Союза писателей России, член совета общероссийской общественной организации Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел", автор книг и статей о правлении императора Николая II. 

Вход свободный. 

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# музей Словцова , Николай второй , Петр Мальтатули , публицист , царь

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