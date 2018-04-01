Российский публицист расскажет о трагедии непонятого самодержца
фото Тюменское музейно-просветительское объединение
Встреча с известным российским публицистом и историком, общественным деятелем Петром Мальтатули начнется в зале музейного комплекса им. Ивана Словцова (ул. Советская, 63) 27 апреля в 15 часов.
Тема выступления Петра Мультатули – "Император Николай II. Трагедия непонятого самодержца".
Мультатули – кандидат исторических наук, член Союза писателей России, член совета общероссийской общественной организации Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел", автор книг и статей о правлении императора Николая II.
Вход свободный.