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Пожилым тюменцем откроют секреты активного долголетия

Общество, 17:43 25 апреля 2018

Фото visitturkeyforhealthcare.com

Онлайн-факультет "Активное долголетие" стартует 26 апреля в рамках просветительского проекта "Университет третьего возраста".  

Интерактивные занятия будут проходить в формате видеоконференцсвязи и рассчитаны на старшее поколение Тюменской области. Курс включает серию лекций и тренингов от успешных людей региона, которые расскажут, как заниматься саморазвитием, открыть собственный бизнес и жить активно даже на пенсии. Обучающие мероприятия будут проходить один раз в две недели.

Поколение 55+ ожидают беседы, теоретические и практические занятия, мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни, знакомству с базой нормативных документов по социальной поддержке и пенсионному обеспечению, финансовой грамотности, изменениям в сфере ЖКХ. 

Онлайн-курс предполагает также образовательные занятия для сотрудников профильных ведомств муниципальных образований Тюменской области, работающих с пенсионерами, сообщили в региональном департаменте социального развития. 

Информацию о проекте можно уточнить по телефону 51-77-05, на сайте благотворительного фонда "Старшее поколение" и на официальной странице в социальной сети "Вконтакте". 

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# старшее поколение , университет третьего возраста

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