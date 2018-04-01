Пожилым тюменцем откроют секреты активного долголетия

Фото visitturkeyforhealthcare.com Фото visitturkeyforhealthcare.com

Онлайн-факультет "Активное долголетие" стартует 26 апреля в рамках просветительского проекта "Университет третьего возраста".

Интерактивные занятия будут проходить в формате видеоконференцсвязи и рассчитаны на старшее поколение Тюменской области. Курс включает серию лекций и тренингов от успешных людей региона, которые расскажут, как заниматься саморазвитием, открыть собственный бизнес и жить активно даже на пенсии. Обучающие мероприятия будут проходить один раз в две недели.

Поколение 55+ ожидают беседы, теоретические и практические занятия, мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни, знакомству с базой нормативных документов по социальной поддержке и пенсионному обеспечению, финансовой грамотности, изменениям в сфере ЖКХ.

Онлайн-курс предполагает также образовательные занятия для сотрудников профильных ведомств муниципальных образований Тюменской области, работающих с пенсионерами, сообщили в региональном департаменте социального развития.

Информацию о проекте можно уточнить по телефону 51-77-05, на сайте благотворительного фонда "Старшее поколение" и на официальной странице в социальной сети "Вконтакте".