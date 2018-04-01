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На Урале после снегопада образовались сугробы

Общество, 17:10 25 апреля 2018

фото ИА "Метеовести"

20-сантиметровые сугробы образовались в Екатеринбурге утром 25 апреля. 

Ненастный циклон, накануне обрушившийся на Уральский регион, вернул сюда настоящую зиму. В Екатеринбурге, где снег недавно растаял, за сутки выросли сугробы.

Выпавшее количество осадков местами превысило половину месячной нормы: Таборы – 19 мм, Тавда – 17 мм. Столько же досталось и с. Агаяш Челябинской области. А лидерами по количеству выпавшей влаги стали Ханты-Мансийск (24 мм) и пос. Кодинское (26 мм).

В столице Урала снег, не переставая, идет вторые сутки. В городе уже выпало 19 мм осадков – 2/3 апрельских запасов влаги. Но осадки  заканчиваются, а 26 апреля  в Екатеринбурге выглянет солнце, и в течение дня потеплеет до плюс 10 градусов, сообщает ИА "Метеовести". 

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# Екатеринбург , снег , сугробы , Урал

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