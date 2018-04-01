На Урале после снегопада образовались сугробы

фото ИА "Метеовести" фото ИА "Метеовести"

20-сантиметровые сугробы образовались в Екатеринбурге утром 25 апреля.

Ненастный циклон, накануне обрушившийся на Уральский регион, вернул сюда настоящую зиму. В Екатеринбурге, где снег недавно растаял, за сутки выросли сугробы.

Выпавшее количество осадков местами превысило половину месячной нормы: Таборы – 19 мм, Тавда – 17 мм. Столько же досталось и с. Агаяш Челябинской области. А лидерами по количеству выпавшей влаги стали Ханты-Мансийск (24 мм) и пос. Кодинское (26 мм).

В столице Урала снег, не переставая, идет вторые сутки. В городе уже выпало 19 мм осадков – 2/3 апрельских запасов влаги. Но осадки заканчиваются, а 26 апреля в Екатеринбурге выглянет солнце, и в течение дня потеплеет до плюс 10 градусов, сообщает ИА "Метеовести".