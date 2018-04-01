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Тюменские специалисты МЧС дважды в день проверяют данные по уровню воды в Ишиме

Общество, 16:50 25 апреля 2018

Паводок. Фото с 72.mchs.gov.ru

Ишим не поднимется до критических отметок, уверены специалисты регионального управления МЧС России. 

В Северо-Казахстанской области на реке Ишим уровень воды поднялся до отметки 1,5 метра. В некоторых населенных пунктах 25 апреля уровень воды приблизился к опасной отметке. Вблизи Сергеевского водохранилища местные жители готовятся к разливам и подтоплениям.

Ситуацию для юга Тюменской области корреспонденту агентства "Тюменская линия" прокомментировал руководитель пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько. По его словам, в 2018 году уровень воды в Ишиме ниже, чем годом ранее, критического повышения не ожидается. 

"По прогнозам паводка мы не ожидаем, но все зависит от осадков. В 2018 году у Сергеевского водохранилища на 30 процентов меньше сбросов, чем годом ранее. Мы ожидаем, что повышение уровня воды в Ишиме не должно быть критическим, но постоянно держим ситуацию на контроле. Два раза в день специалисты Сергеевского водохранилища скидывают нам данные по сбросу воду, а северо-казахстанский "Казгидромет" ежедневно высылает местный прогноз погоды. Если будет угроза, мы готовы среагировать", - заявил Сергей Юсько. 

Лина Орлова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок , подтопление , река Ишим

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