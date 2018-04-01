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В Тюмени памятники архитектуры находят покупателей

Общество, 17:00 25 апреля 2018

Приватизация объектов государственного имущества носит сегодня инструментальный характер и  служит их сохранению и вовлечению в инвестиционную политику Тюменской области.

Об этом рассказал в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" замдиректора регионального департамента имущественных отношений Владимир Третьяков.

"Сегодня приватизация уже не является существенным источником доходов, - отметил Владимир Третьяков. – А имеет скорее управленческий характер. Так, в 2015 году доходы от приватизации составили 30 млн рублей, в 2016 году -132 млн, в прошлом – 11 млн. В 2018 году запланирован доход в 17,3 млн рублей".

"Значительное отличие цифры за 2016 год объясняется продажей акций компании "Доктор А" и доли в уставном капитале "Радио 7", - пояснила начальник отдела по работе с коммерческими организациями Наталья Капущенко.

Отметим, в этом году в Тюмени прошел аукцион по продаже памятника культурного наследия регионального значения "Дом архитектора Чакина", более известного как бывшее консульство Украины. Владельцем особняка в историческом центре стала компания "Стратегия".

"В договоре купли-продажи имеется ряд условий, накладывающих на собственника обязательства по сохранению объекта культурного наследия, - подчеркнул Третьяков. – Под надзором органов по охране памятников уже разработана соответствующая проектная документация".

Однако в каких именно целях будет использоваться здание, замдиректора регионального департамента имущественных отношений уточнить не смог.

"По законодательству допустима любая деятельность, не несущая угрозы уничтожения или повреждения объекта охраны, - рассказал Владимир Третьяков. – Мы не можем ограничивать в этом плане правоспособность собственника. На мой взгляд, конкретное здание больше всего подходит для некой офисной работы".

Николай Ступников

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# имущество , недвижимость , памятники архитектуры , предпринимательство , приватизация

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