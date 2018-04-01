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Росмолодежь оценит волонтерские проекты вузов страны

Общество, 18:55 25 апреля 2018

media.dobrf.ru

Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования стартовал в России. 

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи, сообщают организаторы. В конкурсе могут принять участие образовательные организации высшего образования, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее, чем за год до проведения конкурса.

Подать заявку на конкурс можно с 25 апреля по 25 мая через личный кабинет образовательной организации, открытый в автоматизированной информационной системе "Молодежь России"

Претендентам предлагают 12 номинаций. Принимаются проекты по поддержке студенческого самоуправления или молодежных студенческих инициатив, по патриотическому воспитанию и межкультурным коммуникациям, науке и инновациям, волонтерству и социальному проектированию, студенческому спорту и туризму, культуре, искусству и творчеству, профессиональной компетенции и предпринимательству. Оценят проекты студенческих СМИ, по международному сотрудничеству, студенческих и педагогических отрядов. 

Для получения подробной информации об условиях, правилах и сроках проведения конкурса необходимо обратиться по электронному адресу. 

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# волонтерство , вузы , проекты , Росмолодежь

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