Жители Рязанской области смогут получать нейрохирургическую помощь в ФЦН Тюмени

Представители Федерального центра нейрохирургии Тюмени и медицинских учреждений Рязанской области обсудили перспективы сотрудничества. Рабочая встреча-совещание в Рязани была организована министерством здравоохранения региона.

Федеральный центр нейрохирургии на совещании представил заведующий организационно-методическим отделом ФЦН в Тюмени, врач-невролог, к.м.н. Алексей Кудряшов. С докладом о возможностях современной нейрохирургии в целом и ФЦН в частности он выступил перед главными штатными специалистами Рязанской области по нейрохирургии, неврологии, педиатрии, эндокринологии.

Алексей Кудряшов рассказал о возможностях нейрохирургии, технологиях, применяемых в Федеральном центре нейрохирургии, разъяснил порядок приема пациентов из регионов России.

"Если пациенту назначена операция, то одним из важных факторов при его оформлении на госпитализацию является время. В Федеральном центре нейрохирургии мы выстроили систему работы таким образом, что пациенту не приходится долго ждать. Вопросы госпитализации у нас решаются оперативно, а когда человек приезжает в клинику, то ему обеспечивают высочайший уровень нейрохирургии в комфортных, современных условиях. Мы предлагаем максимально короткий лист ожидания – около недели, а при острой необходимости – до нескольких дней", - рассказал Алексей Кудряшов.

Вторая часть доклада касалась подготовки специалистов. Напомним, что Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является международной площадкой подготовки нейрохирургов. На базе ФЦН с 2016 года действует кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, которую возглавляет главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

Тема вызвала живой интерес ведущих специалистов Рязанской области, в том числе заведующего кафедрой неврологии, нейрохирургии университета им. Павлова Владимира Жаднова.

"Мы обсудили возможности проведения совместных обучающих мероприятий, а также перспективы научного взаимодействия", - добавил Алексей Кудряшов.

Отметим, что встреча на достойном уровне удалась благодаря отделу организации высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области, который возглавляет Надежда Бесова. Прием был организован по поручению министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого.

"Объединив усилия, можно помочь еще большему числу пациентов. Я уже не раз говорил о том, что мы открыты для всех, кто нуждается в нейрохирургической помощи и обучении. Федеральный центр нейрохирургии – клиника экстра-класса. Для лечения пациентов у нас созданы все необходимые условия", - отметил главный врач ФЦН Тюмени Альберт Суфианов.