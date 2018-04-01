Стартовал конкурс для социальных предпринимателей "Навстречу переменам"

фото фонда "Навстречу переменам" фото фонда "Навстречу переменам"

Четвертый Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов "Навстречу переменам" стартовал.

На конкурс принимаются проекты, которые создают новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

Цель конкурса "Навстречу переменам – 2018" – поддержать людей и организации, которые занимаются проблемами детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России могут подать заявку для участия в конкурсе до 15 июня на сайте фонда "Навстречу переменам".

В 2018 году в финал конкурса жюри отберет 10 проектов. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование проекта в размере 1,2 млн рублей. Для всех 10 финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. С 15 апреля по 15 июня социальные предприниматели могут подать заявку на сайте фонда. С 16 июня по 30 июня сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок.

С 1 июля по 15 августа представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой будет проводиться административная проверка на предмет достоверности предоставленной информации, сообщает агентство социальной информации.