  • 26 апреля 201826.04.2018четверг
  • USD61,7494
    EUR75,3281
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Стартовал конкурс для социальных предпринимателей "Навстречу переменам"

Общество, 12:48 26 апреля 2018

фото фонда "Навстречу переменам"

Четвертый Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов "Навстречу переменам" стартовал. 

На конкурс принимаются проекты, которые создают новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

Цель конкурса "Навстречу переменам – 2018" – поддержать людей и организации, которые занимаются проблемами детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России могут подать заявку для участия в конкурсе до 15 июня на сайте фонда "Навстречу переменам".

В 2018 году в финал конкурса жюри отберет 10 проектов. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование проекта в размере 1,2 млн рублей. Для всех 10 финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. С 15 апреля по 15 июня социальные предприниматели могут подать заявку на сайте фонда. С 16 июня по 30 июня сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок.

С 1 июля по 15 августа представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой будет проводиться административная проверка на предмет достоверности предоставленной информации, сообщает агентство социальной информации. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , социальное предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:59 26.04.2018Об обеспечении учебниками школьников расскажут по горячей линии
12:48 26.04.2018Стартовал конкурс для социальных предпринимателей "Навстречу переменам"
12:37 26.04.2018ГИБДД патрулирует нерегулируемые пешеходные переходы
12:15 26.04.2018Тюменцы почтили память людей, погибших из-за аварии на Чернобыльской АЭС