В Красноярске медведица Аза вывела в свет своих малышей

фото Красноярского зоопарка "Роев ручей" фото Красноярского зоопарка "Роев ручей"

Двоих медвежат вывела из укрытия медведица Аза в Красноярском зоопарке "Роев ручей".

Как сообщает пресс-служба зверинца, все посетители парка хорошо знают пару уссурийских белогрудых (гималайских) медведей Ёжика и Азу. Они уже давно живут в "Роевом ручье".

фото Красноярского зоопарка "Роев ручей" фото Красноярского зоопарка "Роев ручей"

Весной у медведицы Азы родились медвежата и сотрудники парка с нетерпением ждали, когда же медведица покажет им своих малышей. И вот на днях Аза впервые "вывела в свет" двоих замечательных медвежат.

Пол малышей пока не определили, и имен у них пока тоже нет. Но посетители уже могут наблюдать, как Аза выгуливает своих медвежат.