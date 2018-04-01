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В Красноярске медведица Аза вывела в свет своих малышей

Общество, 19:30 26 апреля 2018

фото Красноярского зоопарка "Роев ручей"

Двоих медвежат вывела из укрытия медведица Аза в Красноярском зоопарке "Роев ручей". 

Как сообщает пресс-служба зверинца, все посетители парка хорошо знают  пару уссурийских белогрудых (гималайских) медведей Ёжика и Азу. Они уже давно живут в "Роевом ручье".

фото Красноярского зоопарка "Роев ручей"

Весной у медведицы Азы родились медвежата и сотрудники парка с нетерпением ждали, когда же медведица покажет им своих малышей. И вот на днях Аза впервые "вывела в свет" двоих замечательных медвежат. 

Пол малышей пока не определили, и имен у них пока тоже нет. Но посетители уже могут наблюдать, как Аза выгуливает своих медвежат.

фото Красноярского зоопарка "Роев ручей"

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# зоопарк , Красноярск , малыши , медведи

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