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Юных тюменцев приглашают в интерактивный центр подготовки космонавтов

Общество, 08:49 27 апреля 2018

Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени.

Научно-образовательный проект "Умная Тюмень" приглашает школьников и их родителей в "Центр начальной подготовки космонавтов". Интерактивное мероприятие под таким названием состоится 12 и 13 мая в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55). 

За два часа юные тюменцы попробуют себя в роли конструкторов и запустят самую настоящую ракету, узнают о том, какие опасности скрываются в открытом космосе, познакомятся с условиями проживания на космическом корабле, поймут, как космонавты обеспечивают себя электроэнергией, теплом и кислородом и даже попробуют приготовить свою "космическую" еду. На занятиях участники будут копить баллы, которые затем смогут обменять на понравившиеся тематические призы. 

Для взрослых гостей проведут лекцию-викторину, посвященную вопросам соперничества и сотрудничества в космосе. Им расскажут, хотят ли современные дети быть космонавтами и как меняют наш мир космические технологии.

Напомним, проект "Умная Тюмень" является частью федеральной сети проекта "Умные города", который уже 4 года помогает детям и взрослым весело развиваться вместе. В областной столице проект стартовал в марте 2018 года с первой программой "Таблица Менделеева", посвященной химии, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике. 

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# дети , космонавтика , образование

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