ТЭК назвала победителей конкурса "Золотая опора"

фото ТЭК фото ТЭК

Торжественные церемонии награждений в рамках XIV ежегодного регионального конкурса "Золотая опора" среди потребителей-юридических лиц АО "Тюменская энергосбытовая компания" прошли в шести муниципальных образованиях региона.

Победители определены в Пыть-Яхе, Белоярском и Советском районах в ХМАО-Югре, Надымском район в ЯНАО, Омутинском и Тобольском муниципальных районов на юге Тюменской области.

Публичные поощрения своих клиентов, которые по итогам 2017 года добросовестно оплачивали потребленные ресурсы, поставщик электрической энергии организует четырнадцатый год. Таким способом, Тюменская энергосбытовая компания формирует культуру энергопотребления, демонстрируя на примере победителей, что среди всех групп потребителей, несмотря на их специфику и особенности деятельности, есть примеры качественной, честной, исправной работы в части исполнения платежной дисциплины, а также открытости и стремления к новым современным методам работы с поставщиком энергетических ресурсов.

В решении этой важной задачи Тюменскую энергосбытовую компанию поддерживают первые лица муниципальных образований на территории работы Общества понимая, что огромные долги организаций перед поставщиком неизбежно подрывают стабильность экономики как города, так и округа, а также ставят под угрозу надежное энергоснабжение региона.

По сложившейся традиции, главы администраций лично вручают награды предприятиям, проявившим свою сознательность и строго соблюдающим договорные обязательства перед поставщиком электрической энергии за прошедший год.

Так, лучшие потребители Белоярского района ­ получили награды из рук первого заместителя главы Александра Ойнеца, в Пыть-Яхе – главы Олега Ковалевского, в Советском районе – Владимира Красникова, в Омутинском муниципальном районе ­– Виктора Воллерта, в Тобольском муниципальном районе – Юрия Батта, в Надымском районе – заместителя главы Семена Свидлова.

Кроме этого, конкурс "Золотая опора" поддерживают правительства окружного и областного уровня. На памятных дипломах размещены подписи руководителей департаментов, ведущих работу в сфере ЖКХ, а именно Михаила Гилёва – директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и Дмитрия Афанасьева – руководителя департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.

Стать победителем конкурса непросто, необходимо строгого соблюдать условия договора с энергосбытовой компанией, своевременно производить оплату за потребленные ресурсы, внедрять энергосберегающие технологии, использовать современные интерактивные сервисы в работе. Лучшим потребителям вручается символ конкурса – статуэтка золотой опоры. Эта награда является публичным признанием заслуг потребителя электрической энергии и знаком благодарности энергетиков добросовестным клиентам.

Свои награды получили 24 предприятия, 8 из которых названы лучшими потребителями электрической энергии по итогам работы в 2017 году. Награждение уже прошли в 8 муниципальных образованиях на территории ХМАО-Югры, ЯНАО, юга Тюменской области и ровно столько же состоятся в ближайшие несколько недель.

Победители XIV ежегодного регионального конкурса среди потребителей-юридических лиц "Золотая опора" в Белоярском районе (ХМАО-Югра): администрация Белоярского района – "Лучший потребитель электрической энергии–2017"; БУ ПО ХМАО-Югры "Белоярский политехнический колледж" – номинация "Электричество – без расточительства; унитарное муниципальное предприятие "Управление производственно-технической комплектации" – номинация "Инновационный партнер".

В Советском районе (ХМАО-Югра): АО "Югорский лесопромышленный холдинг" – номинация "Лучший потребитель электрической энергии–2017"; администрация городского поселения Пионерский – номинация "Электричество – без расточительства"; ИП Марданов Фарман Исмаил оглы – номинация "Инновационный партнер".

В Пыть-Яхе (ХМАО-Югра): БУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" – номинация "Лучший потребитель электрической энергии–2017"; АО "Югорская территориальная энергетическая компания – Пыть-Ях" – номинация "Электричество – без расточительства"; ООО "Фрам" – номинация "Инновационный партнер".

В Омутинском муниципальном районе (юг Тюменской области): ООО "Зерноток" – номинация "Лучший потребитель электрической энергии–2017"; администрация Большекрасноярского сельского поселения – номинация "Электричество – без расточительства"; ПО "Красноярское" – номинация "Инновационный партнер".

В Тобольском муниципальном районе (юг Тюменской области): ООО "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат" – номинация "Лучший потребитель электрической энергии–2017"; МАОУ "Бизинская средняя общеобразовательная школа" – номинация "Электричество – без расточительства"; ООО "Статус" – номинация "Инновационный партнер".

В Надымском районе (ЯНАО): ООО "Яргео" – номинация "Лучший потребитель электрической энергии–2017"; кооператив по строительству и эксплуатации гаражей для личного автотранспорта "Тоги" – номинация "Электричество – без расточительства"; МУП "Редакция Надымской студии телевидения" – номинация "Инновационный партнер", сообщает пресс-служба ТЭК.