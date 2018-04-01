Слова-набат "Чернобыль! Катастрофа!" раздались у памятника атомному солдату

День годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Фото ИА "Тюменская линия" День годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Фото ИА "Тюменская линия"

Памяти ушедших участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф посвятили концертную программу "С нами Бог и Россия" в тюменском сквере Мужества 26 апреля.

"32 года тому назад взметнулся в небо столб огня, и взрыв разбрызгал блока глыбу. Застыла в ужасе Земля бедой поднятая на дыбу… Огонь и мрак: не виден враг. До смерти шаг, потом бессмертье. Ни перестрелок, ни атак, но жить лишь так – ценою смерти", - этим четверостишьем ведущий концерта навеял воспоминания о трагедии в Чернобыле.

Крупнейшая из аварий в истории атомной энергетики произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом блоке ЧАЭС. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе. Выброс активности из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней.

Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. Сотни тысяч из них были эвакуированы с зараженных территорий Украины, России, Белоруссии. Другие сотни тысяч участвовали в создании саркофага над разрушенным блоком, в дезактивации площадки ЧАЭС и других блоков, в работах в чернобыльской зоне отчуждения и временного отселения, в строительстве города Славутич.

Более тысячи тюменцев по приказу были направлены на борьбу с последствиями техногенной катастрофы. Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов от регионального правительства приветствовал гостей из казахстанского Семипалатинска и обратился к участникам мемориальной церемонии со словами благодарности. "Чернобыльская авария потрясла весь мир. Чтобы ликвидировать ее последствия, в зону отчуждения направили более 600 жителей Советского союза – спасатели, строители, инженеры, медицинские работники и многие другие. На сегодняшний день в регионе проживает более тысячи человек, которые пострадали от радиации. Мы благодарим вас за отвагу, мужество, проявленную доблесть", - сказал Владимир Чернов.

К словам благодарности присоединился начальник отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения регионального управления МЧС, майор внутренней службы Аркадий Маратканов. "Мы чтим память наших земляков, которые первыми пошли на ликвидацию этой страшной аварии. Они не называли себя героями, но то, что сделали они – это истинный патриотизм. Многих ликвидаторов уже нет в живых, но мы чтим их память, и будем помнить их подвиг", - сказал он.

Член президиума областного совета ветеранов, подполковник в отставке и поэт Александр Устюжанинов напомнил о подвиге своих земляков в зоне отчуждения авторским стихотворением "Величие сердец". "Слова-набат: Чернобыль! Катастрофа! Шрапнель от взрыва в сотни лет! Приняв опасность шага, взгляда, вдоха, ты получил в бессмертие билет. Завис пилот над жерлом монстра блока, завис над жерлом блока вертолет. Пилот – герой! Одно мгновение ока, а память спать ночами не дает", - прочел поэт.

Участники мероприятия почтили память чернобыльцев, не доживших до наших дней, минутой молчания и возложили цветы к памятнику "атомному солдату".

Лина Орлова