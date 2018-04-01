Предпринимателям разрешили использовать символы Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Гербом и флагом Тюмени, так же, как и российским триколором, можно украшать жилые и коммерческие здания города. Об этом на заседании тюменской городской думы рассказала глава административного департамента Ольга Векшина. Единственное важное условие, как отметила она, использование геральдических символов города не должно содержать признаков надругательства над ними.

"Проект решения предусматривает закрепление нормы, по которой станет возможным использование герба города органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и коммерческими организациями", - сообщила Ольга Векшина.

Депутат тюменской городской думы Мурат Тулебаев заметил, что возможность использования символики Тюмени хорошо скажется на отношении жителей к родному городу, но усомнился в уместности герба и флага на некоторых предприятиях.

"У тюменцев, действительно появится повод гордиться нашими гербом и флагом, – высказался парламентарий, - Но можно представить, как они будут украшать киоск с шаурмой или шиномонтажную мастерскую. Не в обиду нашим предпринимателям, но о какой гордости за наши символы мы можем тогда говорить?".

На это Ольга Векшина ответила, что закон позволяет это делать, точно так же, как и с флагом Российской Федерации: "В федеральном законе тоже запрещено только надругательство над флагом". Председатель городской думы Дмитрий Еремеев добавил: "Атрибутика и геральдические символы Тюмени теперь станут максимально доступны для использования широкому кругу граждан, юридическими и физическими лицами, и никаких специальных разрешений на это теперь получать не надо".

Николай Ступников