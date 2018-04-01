Фестиваль детского рисунка на асфальте пройдет в Тюмени в День Победы

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

Праздничная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, "Мы – правнуки Победы!" пройдет 9 мая во Дворце творчества и спорта "Пионер".

При теплой погоде мероприятия будут проходить в уличном дворе "Пионера", место проведения при непогоде – холл, колонный и концертный залы. Площадки начнут работу в 12 часов 30 минут.

В рамках праздника состоится концерт-поздравление "Мы – правнуки Победы". В нем примут вокальные и хореографические студии "Пионера".

На караоке-площадке "Поздравь страну с победой" на фоне праздничного баннера любой желающий сможет спеть тематическую военную песню, обратиться ко всей стране с поздравлением. Снять свое выступление можно на мобильный телефон, а затем выслать видео на электронную почту: 462012@pioner72.ru. Из лучших поздравлений будет создан видеоролик, который появится на сайте Дворца "Пионер" и в социальных сетях.

Юные гости поучаствуют в фестивале детского рисунка на асфальте, где каждый ребенок сможет показать свой художественный взгляд на тему Великой Победы.

На спортивной площадке "Солдатская эстафета" ребята смогут пройти полосу препятствий и проверить свою ловкость и скорость, сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер".

На полевой кухне можно будет подкрепиться "солдатской" кашей. Традиционно будет проходить акция "Георгиевская ленточка", а в рамках акции "Голубь мира" каждый гость праздника сможет сделать бумажного голубя в технике оригами и написать на нем самые светлые поздравления и пожелания. В конце праздника состоится массовый флешмоб, и все символы мира будут отправлены в небо.

Работа площадок завершится в 14 часов 30 минут, вход свободный.