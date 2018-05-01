Молодым тюменцам предлагают отдохнуть в волонтерском лагере "Командорские острова"

Командорские острова/фото РГО Командорские острова/фото РГО

Молодым тюменцам предлагают отдохнуть в волонтерском лагере "Командорские острова"

Конкурс на участие в волонтерском лагере "Командорские острова" объявляет Русское географическое общество. Экспедиция пройдет с 1 июля по 30 сентября на территории Командорского заповедника.

Приглашаются молодые люди и девушки возрасте от 18 до 35 лет.

Командорский природный биосферный заповедник имени С.В. Маракова был основан 23 апреля 1993 года. Это самый большой морской заповедник России. Площадь его охраняемой морской акватории более трех миллионов гектаров. Расположен на Командорских островах, включает четыре крупных острова – Беринга, Медный, Топорков и Арий Камень, более 60 мелких островков и прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. Командор славится своими природными богатствами – зеленые сопки, песчаные дюны, просторы, покрытые ковром тундры, бурные воды Тихого океана и Берингова моря, киты, многотысячные птичьи базары и огромные лежбища морских котиков и сивучей.

В рамках программы волонтеры смогут стать частью команды Командорского природного заповедника. Участники проекта будут помогать сотрудникам в обустройстве туристических троп, выходить на маршруты по острову, вести учёт морских млекопитающих, работать в лабораториях.

Также для волонтеров подготовлена культурная программа, которая включает выход в море к горбатым китам, косаткам и дельфинам, а также экскурсии на острова Топорков и Арий Камень.

Вылет на острова и с островов зависит от погодных условий, поэтому возможны задержки с вылетом до двух недель. Точные сроки проведения экспедиции обговариваются с победителями конкурсного отбора в личном порядке.

Подробности здесь.