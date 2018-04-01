Тобольский музей императорской семьи привлечет внимание туристов

Музей царской семьи в Тобольске станет опорной точкой масштабного туристического проекта "Императорский маршрут". Об этом рассказала журналистам председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

"Инициатором проекта "Императорский маршрут" выступило наше "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Этот проект, который мы развиваем под эгидой министерства культуры Российской Федерации, нашел широкую поддержку в регионах. Проект расскажет о местах ссылки и гибели 17 представителей царской семьи во времена революционного террора 1917-1919 годов, в число которых входит и Тобольск", - сообщила Анна Громова.

По ее словам, в год памяти царской семьи открытие ее музея в Тобольске стало крайне важным событием.

"Я думаю, Тобольский музей будет расти, совершенствоваться, усиливать свои позиции в "Императорском маршруте". Добрые вести о благочестии императорской семьи, ее благотворительных делах и государственной деятельности наверняка заинтересуют посетителей", - пояснила председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Анна Громова подчеркнула, что у проекта "Императорский маршрут" есть серьезный потенциал для дальнейшего развития.

"За трехсотлетнюю историю дома Романовых даже самые маленькие российские городки посещались представителями большой императорской семьи. Добросовестный краевед-историк, хорошенько покопавшись в архивах, всегда найдет возможность присоединиться к нашему проекту", - отметила председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Напомним, новый тобольский музей расположен в историческом здании Губернаторского дома, где с августа 1917 года по апрель 2018 года жила сосланная в Тобольск семья последнего российского императора Николая II. Наиболее ценные и интересные экспонаты - плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича, подаренный им Тобольскому музею штандарт, под которым будущий царь путешествовал по Сибири, семейный альбом с любительскими фотографиями царской семьи в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая императрице Александре Федоровне, а также Евангелие с ее автографом, а также счета из Иоанно- Веденского монастыря за продукты питания для ссыльной царской семьи.

Весомый вклад Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и лично Анны Громовой в создание музея императорской семьи в Тобольске высоко оценил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Именно благодаря Анне Громовой наш совместный проект не только состоялся, но и несет в себе историческую ценность и истину", - отметил глава региона.

Евгений Бабенко